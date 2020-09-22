Боррель відвідає Донбас разом з головою Європейської ради

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що ще раз приїде до України разом з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, вони відвідають Донбас.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві.

Він уточнив, що візит відбудеться в суботу.

"Я ще раз приїду в суботу, з президентом Мішелем, ми відвідаємо Східну Україну" - заявив Боррель.

Спершу візит Борреля планувався у березні, але був відкладений у зв'язку з пандемією коронавірусу. Тоді він також збирався відвідати Донбас.

Нагадаємо, 1 жовтня у Брюсселі відбудеться саміт Україна-ЄС.

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