Боррель відвідає Донбас разом з головою Європейської ради
Вівторок, 22 вересня 2020, 16:46
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що ще раз приїде до України разом з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, вони відвідають Донбас.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві.
Він уточнив, що візит відбудеться в суботу.
"Я ще раз приїду в суботу, з президентом Мішелем, ми відвідаємо Східну Україну" - заявив Боррель.
Спершу візит Борреля планувався у березні, але був відкладений у зв'язку з пандемією коронавірусу. Тоді він також збирався відвідати Донбас.
Нагадаємо, 1 жовтня у Брюсселі відбудеться саміт Україна-ЄС.
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