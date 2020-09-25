Глава дипломатии ЕС отложил визит на Донбасс - СМИ

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отложил визит на Донбасс.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в дипломатических кругах, передает "Европейская правда".

"Визит на восток отсрочен на более позднюю дату", - сообщил источник.

Напомним, 22 сентября в Киеве Боррель заявил, что он и президент Европейского совета Шарль Мишель в субботу, 26 сентября, посетят Донбасс для ознакомления с текущей ситуацией в регионе.

В тот же день появились сообщения, что Мишель вынужден пойти на карантин, поскольку контактировал с офицером службы безопасности, у которого обнаружили COVID-19. У самого Мишеля тест на коронавирус показал отрицательный результат. Сейчас в графике президента Евросовета не указано, когда может состояться его визит в Киев, планировавшийся на 26 сентября.

Сначала Боррель планировал посетить Донбасс еще 9 марта, но отложил поездку из-за пандемии.