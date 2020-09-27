ЄС закликав негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабаху

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив про необхідність негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі.

Про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС, опублікованій в неділю, повідомляє "Європейська правда".

"Європейський союз закликає до негайного припинення бойових дій, деескалації та суворого дотримання режиму припинення вогню", - йдеться в заяві.

"Терміново необхідне повернення до переговорів з врегулювання Нагірно-карабаського конфлікту під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ без попередніх умов", - підкреслив Боррель.

Раніше генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич закликала Вірменію і Азербайджан припинити бойові дії.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан вранці почали бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і військовий стан.

Попередні обстріли на кордоні Вірменії та Азербайджану, в результаті яких загинули кілька десятків людей, сталися в середині липня. Під час збройних зіткнень була підтверджена загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів.

Слід зазначити, що попередні бойові дії проходили на міжнародно визнаному кордоні, тоді як сьогоднішнє загострення відбувається безпосередньо у Нагірному Карабаху.

Детальніше читайте у статті – "Що сталося на кордоні Азербайджану та Вірменії і до чого тут Україна"