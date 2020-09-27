ЕС призвал немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости немедленного прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, опубликованном в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

"Европейский союз призывает к немедленному прекращению боевых действий, деэскалации и строгому соблюдению режима прекращения огня", - говорится в заявлении.

"Срочно необходим возврат к переговорам по урегулированию Нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ без предварительных условий", - подчеркнул Боррель.

Ранее Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Напомним, в воскресенье Армения и Азербайджан начали боевые действия в Нагорном Карабахе и обвинили друг друга в эскалации насилия.

Через несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Предыдущие обстрелы на границе Армении и Азербайджана, в результате которых погибли несколько десятков человек, произошли в середине июля. Во время вооруженных столкновений была подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров.

Следует отметить, что предыдущие боевые действия проходили на международно признанном границе, тогда как сегодняшнее обострение происходит в Нагорном Карабахе.

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