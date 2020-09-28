Винищувачі США почали патрулювати повітряний простір Болгарії

Винищувачі ВПС США 28 вересня починають патрулювання повітряного простору над Болгарією в рамках місії НАТО.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі Об'єднаного командування повітряних сил НАТО.

Чотиритижнева місія включатиме розгортання шести літаків F-16 Fighting Falcon на авіабазі Граф-Ігнатьєво, які будуть літати разом з болгарськими літаками.

У командуванні заявили, що ця місія є частиною посилених заходів НАТО з охорони повітряного простору в регіоні, введених у відповідь на незаконну анексію Криму Росією і дестабілізацію східної України.

"Крім забезпечення безпеки в небі Болгарії, спільне патрулювання поліпшить здатність болгарських і американських пілотів працювати разом. Ця місія також є демонстрацією солідарності союзників", - йдеться в повідомленні.

Союзники вперше направили винищувачі в Болгарію для патрулювання в вересні 2016 року, коли американські винищувачі F-15 приєдналися до ВПС Болгарії для виконання аналогічного завдання. З липня по жовтень 2017 року італійські Eurofighters виконували місію в Болгарії.

Нагадаємо, на початку вересня винищувачі Королівських військово-повітряних сил Канади розпочали участь у місії повітряної поліції НАТО в Румунії.