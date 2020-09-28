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Истребители США начали патрулировать воздушное пространство Болгарии

Понедельник, 28 сентября 2020, 13:24

Истребители ВВС США 28 сентября начинают патрулирование воздушного пространства над Болгарией в рамках миссии НАТО.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Объединенного командования воздушных сил НАТО.

Четырехнедельная миссия будет включать развертывание шести самолетов F-16 Fighting Falcon на авиабазе Граф-Игнатьево, которые будут летать вместе с болгарскими самолетами.

В командовании заявили, что эта миссия является частью усиленные меры НАТО по охране воздушного пространства в регионе, введенных в ответ на незаконную аннексию Крыма Россией и дестабилизацию восточной Украины.

"Помимо обеспечения безопасности в небе Болгарии, совместное патрулирование улучшит способность болгарских и американских пилотов работать вместе. Эта миссия также является демонстрацией солидарности союзников", - говорится в сообщении.

Союзники впервые направили истребители в Болгарию для патрулирования в сентябре 2016 года, когда американские истребители F-15 присоединились к ВВС Болгарии для выполнения аналогичного задания. С июля по октябрь 2017 итальянские Eurofighters выполняли миссию в Болгарии.

Напомним, в начале сентября истребители Королевских военно-воздушных сил Канады начали участие в миссии воздушной полиции НАТО в Румынии.

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