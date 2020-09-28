100 штрафів і 14 арештів: поліція Шотландії за вихідні розігнала сотні вечірок

Поліція Шотландії цими вихідними попросила розійтися близько 300 приватних вечірок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

За вечір п’ятниці та вихідні дні 25-27 вересня поліцейські викрили близько 300 приватних зібрань, організованих всупереч карантинним обмеженням. У три будинки довелося заходити силою.

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Всього виписали 100 штрафів, 14 людей затримали.

"Зараз немає виправдань для того, щоб відвідувати чи збирати у себе вечірку. Це незаконно, і якщо поліція зустріне кричущі, зумисні та повторні порушення - ми будемо вживати рішучих дій", - заявив начальник поліції Єн Лівінгстон.

Нагадаємо, 22 вересня у зв’язку зі зростанням кількості заражень прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив про посилення карантинних обмежень у всій країні, які можуть тривати пів року.

Вони охоплюють режим роботи закладів харчування, обмеження на зустрічі й заходи, жорсткіші вимоги щодо масок, підкріплені штрафами.

Шотландія, Північна Ірландія та Уельс додатково оголосили свої, жорсткіші карантинні вимоги.

Серед нових обмежень у Шотландії - заборона приватних вечірок за участі більше 15 людей, якщо там є гості з більш ніж одного домогосподарства. В органах охорони здоров'я пояснюють, що це створює значні ризики для масового зараження.







