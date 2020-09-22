Британія оголосила нові карантинні заходи, які можуть тривати 6 місяців

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про обмеження, які триватимуть, ймовірно, шість місяців і спрямовані на боротьбу з другою хвилею коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Після того, як вчені попередили уряд, що кількість смертей може збільшитися без прийняття термінових заходів, Джонсон, як і в березні, виключив ще один національний карантин, але сказав, що можуть бути вжиті подальші заходи, якщо хвороба поширюватиметься.

"Ми залишаємо за собою право використовувати велику вогневу міць зі значно суворішими обмеженнями", - сказав він парламенту після екстреної зустрічі з міністрами і керівниками автономних урядів Сполученого Королівства.

Лише через декілька тижнів після того, як Джонсон закликав людей повернутися на роботу, він порадив офісним працівникам залишатися за можливості вдома. Він наказав закривати всі паби, бари, ресторани та інші подібні заклади о 22:00. З четверга дозволено тільки обслуговування столиків.

Лише 15 людей можуть відвідувати весілля і 30 людей можуть піти на похорон. Поетапне відкриття стадіонів для проведення спортивних змагань з 1 жовтня відкладається.

За словами Джонсона, буде розширено список місць, де необхідно носити маски, дотримання правил буде більш жорстким, і для допомоги поліції можуть залучити військових.

Маски для обличчя стануть обов’язковими для працівників барів, магазинів, офіціантів та таксистів. Компаніям за порушення обмежень загрожує штраф до 10 000 фунтів ($13 000) або навіть закриття, в той час як окремі особи можуть бути оштрафовані на 200 фунтів за не носіння маски.

На питання в парламенті, чому показники Британії гірші, ніж в Німеччині і Італії, Джонсон відповів: "Між нашою країною і багатьма іншими країнами світу є важлива відмінність, наша країна - волелюбна країна ... Дуже складно вимагати від британського населення однакового підпорядкування керівним принципам в необхідному порядку".

У вівторок ввечері Джонсон виступить зі зверненням до народу.

В низці районів південного Уельсу обмежать пересування - виїздити можна буде лише на роботу та з інших поважних причин. Додаткові обмеження сьогодні збирається оголосити і Шотландія.

Ще 9 вересня в Англії заборонили збиратися компаніями з більш ніж шести людей.