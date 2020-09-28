100 штрафов и 14 арестов: полиция Шотландии за выходные разогнала сотни вечеринок
Полиция Шотландии в эти выходные попросила разойтись участников около 300 частных вечеринок.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.
За вечер пятницы и выходные дни 25-27 сентября полицейские выявили около 300 частных собраний, организованных вопреки карантинным ограничениям. В три дома пришлось заходить силой.
Всего выписали 100 штрафов, 14 человек задержаны.
"Сейчас нет оправданий для того, чтобы посещать или собирать у себя вечеринку. Это незаконно, и если полиция встретит вопиющие, умышленные и повторные нарушения - мы будем предпринимать решительные действия", - заявил начальник полиции Йен Ливингстон.
Напомним, 22 сентября в связи с ростом количества заражений премьер Великобритании Борис Джонсон объявил об усилении карантинных ограничений по всей стране, которые могут длиться полгода.
Они охватывают режим работы заведений питания, ограничения на встречи и мероприятия, более жесткие требования в отношении масок, подкрепленные штрафами.
Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс дополнительно объявили свои жесткие карантинные требования.
Среди новых ограничений в Шотландии - запрет частных вечеринок с участием более 15 человек, если там есть гости из более чем одного домохозяйства. В органах здравоохранения объясняют, что это создает значительные риски для массового заражения.