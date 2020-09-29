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У Польщі коаліція затвердила новий склад уряду

Вівторок, 29 вересня 2020, 17:19

Польська правляча коаліція "Об’єднані праві" затвердила новий склад уряду.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Onet, про це повідомила речниця партії "Право і справедливість" Аніта Червінська.

"Відбулося засідання ради коаліції, на якомму фінально затвердили склад уряду", - заявила вона. 

Офіційно інформація про склад уряду ще не оприлюднена.

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Перед цим ЗМІ з посиланням на власні джерела та коментарі окремих представників коаліції повідомляли, що, згідно з домовленістю, кількість міністерств і міністрів планують скоротити з 20 до 14.

Лідер ПіС Ярослав Качиньський має стати віцепрем'єром та очолити Комітет з внутрішніх справ, юстиції та національної оборони. Партнери "Солідарна Польща" та "Згода" отримають по одному міністерському портфелю.

Нагадаємо, 26 вересня три партії, що входять до "Об'єднаних правих", підписали нову коаліційну угоду. Домовленість поклала край кризі, що виникла після голосування законопроєкту про права тварин, якій особисто лобіював лідер ПіС Ярослав Качинський.

Детальніше читайте у статті "Виховання" союзників: як Польща увійшла у політичну кризу і до чого тут Україна.

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