В Польше коалиция утвердила новый состав правительства

Польская правящая коалиция "Объединенные правые" утвердила новый состав правительства.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet, об этом сообщила пресс-секретарь партии "Право и справедливость" Анита Червиньска.

"Состоялось заседание совета коалиции, на котором финально утвердили состав правительства", - заявила она.

Odbyło się posiedzenie Rady koalicji, na którym ostatecznie zaakceptowano skład rządu — Anita Czerwińska rzecznik PiS (@RzecznikPiS) September 29, 2020

Официально информация о составе правительства еще не обнародована.

Перед этим СМИ со ссылкой на собственные источники и комментарии отдельных представителей коалиции сообщали, что, согласно договоренности, количество министерств и министров планируют сократить с 20 до 14.

Лидер ПиС Ярослав Качиньский должен стать вице-премьером и возглавить Комитет по внутренним делам, юстиции и национальной обороне. Партнеры "Солидарная Польша" и "Согласие" получат по одному министерскому портфелю.

Напомним, 26 сентября три партии, входящие в "Объединенных правых", подписали новое коалиционное соглашение. Договоренность положила конец кризису, возникшему после голосования законопроекта о правах животных, которой лично лоббировал лидер ПиС Ярослав Качиньский.

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