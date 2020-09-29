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Коронавірус: Польща посилила обмеження для ресторанів та приватних святкувань

Вівторок, 29 вересня 2020, 17:37

Польща посилила обмеження для ресторанів та приватних святкувань у зв’язку зі зростанням кількості нових заражень коронавірусом.

Як повідомляє RMF24, нові обмеження анонсував міністр охорони здоров’я Адам Недзельський, пише "Європейська правда".

Носити маску надворі тепер обов’язково не лише у "червоних", але і "жовтих" зонах. 

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У "червоних" зонах приватні святкування на зразок весіль дозволено проводити за участі не більше 50 осіб, у "жовтій" зоні - до 75 осіб, у "зеленій" - до 100 осіб. 

Ресторани й бари у "червоній" зоні повинні закриватися о 22:00.

29 вересня МОЗ Польщі повідомив про 1326 нових випадків коронавірусу та смерть ще 36 хворих. 

25-26 вересня приріст заражень в країні вперше за час епідемії перетнув позначку у 1500 випадків.

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