Коронавирус: Польша усилила ограничения для ресторанов и частных праздников

Польша усилила ограничения для ресторанов и частных праздников в связи с ростом количества новых заражений коронавирусом.

Как сообщает RMF24, новые ограничения анонсировал министр здравоохранения Адам Недзельский, пишет "Европейская правда".

Носить маску на улице теперь обязательно не только в "красных", но и в "желтых" зонах.

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В "красных" зонах частные празднования вроде свадеб разрешено проводить при участии не более 50 человек, в "желтой" зоне - до 75 человек, в "зеленой" - до 100 человек.

Рестораны и бары в "красной" зоне должны закрываться в 22:00.

29 сентября Минздрав Польши сообщил о 1326 новых случаях коронавируса и смерти еще 36 больных.

25-26 сентября прирост заражений в стране впервые за время эпидемии пересек отметку в 1500 случаев.