"Слузі народу" забракло голосів на рішення про САП, яке обурило західних партнерів України

Верховна рада не змогла призначити представників у конкурсну комісію з обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"За" призначення проголосував 221 нардеп, при необхідних 226, "проти" - 43, "утрималися" - 35.

Серед депутатів партії "Слуга народу" призначення підтримали лише 176 депутатів з 218, присутніх у залі.

До складу комісії, яка проведе конкурс на зайняття адміністративних посад в САП, повинні увійти 11 осіб, сім з яких призначає Рада, чотирьох - рада прокурорів.

Частина кандидатів, поданих фракціями, вже пропонувалися профільним комітетом раніше і не були підтримані Радою.

Нагадаємо, посли країн "сімки" сьогодні опублікували заяву, в якій нагадали про необхідність прозорого та політично нейтрального відбору керівників антикорупційних органів, зокрема, САП.

Крім того, ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП Назара Холодницького.

Холодницький у серпні написав заяву про звільнення. Конкурс на посаду глави САП відбудеться в листопаді. До тих пір в.о. керівника відомства буде Максим Грищук.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.