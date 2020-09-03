"Слуге народа" не хватило голосов за решение о САП, которое возмутило западных партнеров Украины

Верховная рада не смогла назначить представителей в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом сообщает "Европейская правда".

"За" назначение проголосовал 221 нардеп при необходимых 226, "против" - 43, "воздержались" - 35.

Среди депутатов партии "Слуга народа" назначение поддержали только 176 депутатов из 218, присутствовавших в зале.

В состав комиссии, которая проведет конкурс на административные должности в САП, должны войти 11 человек, семь из которых назначает Рада, четырех - совет прокуроров.

Часть кандидатов, представленных фракциями, уже предлагались профильным комитетом ранее и не были поддержаны Радой.

Напомним, послы стран "семерки" сегодня опубликовали заявление, в котором напомнили о необходимости прозрачного и политически нейтрального отбора руководителей антикоррупционных органов, в частности, САП.

Кроме того, ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились к Верховной раде и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого.

Холодницкий в августе написал заявление об увольнении. Конкурс на должность главы САП состоится в ноябре. До тех пор и.о. руководителя ведомства будет Максим Грищук.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это один из критериев по так называемому механизму приостановлении безвиза со стороны Евросоюза.