У Франції водій вчинив умисний наїзд на учасниць акції феміністок

У французькому місті Монпельє чоловік на автомобілі вчинив навмисний наїзд на активісток місцевої феміністичної організації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Чотири жінки, учасниці групи Collages Féminicides постраждали від наїзду ще в неділю 30 серпня.

Вони розклеювали плакати на мосту Лапероні, коли поруч з ними зупинився чоловік, який сидів за кермом автомобіля.

Водій стверджував, що його називають "Сатаною" і він "зґвалтував дружину Бога", а також погрожував зґвалтуванням активісткам.

Після цього чоловік поїхав, щоб повернутися через 10 хвилин і "навмисно врізатися в молодих жінок на своїй машині", повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що жінки в результаті наїзду отримали незначні тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронні органи Монпельє розпочали слідство і намагаються встановити особу нападника.