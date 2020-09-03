Во Франции водитель совершил умышленный наезд на участников акции феминисток

Во французском городе Монпелье мужчина на автомобиле совершил преднамеренный наезд на активисток местной феминистской организации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Четыре женщины, участницы группы Collages Féminicides пострадали от наезда еще в воскресенье 30 августа.

Они расклеивали плакаты на мосту Лаперони, когда рядом с ними остановился человек, который сидел за рулем автомобиля.

Водитель утверждал, что его называют "Сатаной" и он "изнасиловал жену Бога", а также угрожал изнасилованием активисткам.

После этого мужчина уехал, чтобы вернуться через 10 минут и "намеренно врезаться в молодых женщин на своей машине", сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что женщины в результате наезда получили незначительные телесные повреждения.

Сейчас правоохранительные органы Монпелье начали следствие и пытаются установить личность нападавшего.