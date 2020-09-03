Прем’єр Болгарії замінив міністра юстиції на тлі протестів

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов у четвер замінив міністра юстиції на тлі тривалих протестів з вимогою відставки всього уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністр юстиції Данаїл Кирилов подав у відставку минулого тижня на тлі різкої громадської критики спірної пропозиції щодо нової Конституції, автором якої він був.

Парламент у четвер обрав новим міністром юстиції заступника Кирилова Десиславу Ахладову.

Це сталося, коли в четвер натовпи людей зібралися в центрі Софії на чергову антиурядову акцію після того, як демонстрація напередодні ввечері призвела до насильства, травм і арештів.

Кілька тисяч людей зіткнулися з силовиками перед будівлею парламенту пізно ввечері в середу, вимагаючи відставки прем'єр-міністра і головного прокурора. Спалахнули запеклі сутички, начальник поліції Софії Георгій Хаджиський повідомив, що 80 поліцейських отримали поранення. За його словами, було затримано 126 осіб, у тому числі 62 футбольних хуліганів.

За його словами, демонстранти, які вже майже два місяці регулярно проводять антиурядові мітинги,"переступили поріг терпимості". Після зіткнень в середу поліція прибрала наметові табори, зведені протестувальниками в болгарській столиці, повідомив начальник поліції.

Раніше президент Румен Радев заявив, що відставка прем'єр-міністра і його кабінету - єдиний вихід з політичної плутанини.

Але високопоставлені чиновники з правлячої правоцентристської партії Борисова заявили в четвер, що після останніх подій вони припинять всі дебати про можливу відставку.

"Якщо ми це зробимо, це означатиме, що будь-який майбутній уряд може бути повалений представниками злочинного світу", - йдеться в заяві партії.

Замість цього Борисов проводить перестановки в своєму правоцентристському уряді і пропонує реформувати політичну систему країни шляхом конституційних змін.