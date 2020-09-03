Премьер Болгарии заменил министра юстиции на фоне протестов

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в четверг заменил министра юстиции на фоне продолжительных протестов с требованием отставки всего правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министр юстиции Данаил Кириллов подал в отставку на прошлой неделе на фоне резкой общественной критики спорного предложения по новой Конституции, автором которой он являлся.

Парламент в четверг избрал новым министром юстиции заместителя Кириллова Десиславу Ахладову.

Это произошло, когда в четверг толпы людей собрались в центре Софии на очередную антиправительственную акцию после того, как демонстрация накануне вечером привела к насилию, травмам и арестам.

Несколько тысяч людей столкнулись с силовиками перед зданием парламента поздно вечером в среду, требуя отставки премьер-министра и главного прокурора. Вспыхнули ожесточенные столкновения, начальник полиции Софии Георгий Хаджиський сообщил, что 80 полицейских получили ранения. По его словам, были задержаны 126 человек, в том числе 62 футбольных хулигана.

По его словам, демонстранты, которые уже почти два месяца регулярно проводят антиправительственные митинги,"переступили порог терпимости". После столкновений в среду полиция убрала палаточные лагеря, возведенные протестующими в болгарской столице, сообщил начальник полиции.

Ранее президент Румен Радев заявил, что отставка премьер-министра и его кабинета - единственный выход из политического хаоса.

Но высокопоставленные чиновники из правящей правоцентристской партии Борисова заявили в четверг, что после последних событий они прекратят все дебаты о возможной отставке.

"Если мы это сделаем, это будет означать, что любое будущее правительство может быть свергнуто представителями преступного мира", - говорится в заявлении партии.

Вместо этого Борисов проводит перестановки в своем правоцентристском правительстве и предлагает реформировать политическую систему страны путем конституционных изменений.