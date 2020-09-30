Глядачі CBS і CNN вважають, що теледебати виграв Байден

Американські телеглядачі у дебатах Дональда Трампа і Джо Байдена віддали перевагу кандидату демократів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Так, згідно з опитуванням SSRS, проведеним на замовлення телеканалу CNN, який симпатизує демократам, шість з десяти глядачів вважають, що дебати виграв Байден.

Лише 28% опитаних глядачів вважають, що більш виграшно під час дебатів виглядав чинний президент США.

Результат після дебатів приблизно такий же, як і результат опитування після дебатів у 2016 році після перших дебатів між Трампом і Хілларі Клінтон. Тоді 62% вважали, що Клінтон виграла дебати, 27% сказали, що Трамп переміг.

CBS News, яку зазвичай оцінюють як більш нейтральну, повідомила, що за результатами опитування глядачів, Байден переміг з 48% голосів проти 41% у Трампа. Ще 10% вважають, що дебати закінчилися нічиєю.

Але переважна більшість глядачів - 83% - сказали, що тон дебатів був негативним, і найпоширенішою реакцією на них було роздратування.

Нагадаємо, у ніч на середу (за київським часом – вранці 30 вересня) у місті Клівленд відбулися президентські дебати між кандидатами від Республіканської та Демократичної партій, Дональдом Трампом та Джо Байденом.

Дискусія політиків, що тривала півтори години, не зачіпала зовнішню політику, цю тему планують підняти під час наступних серії дебатів, що відбудуться у жовтні.