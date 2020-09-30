Більшість країн ЄС дали згоду на санкції за порушення верховенства права в межах блоку

Посли ЄС підтримали ідею механізму санкцій проти країн блоку за порушення стандартів верховенства права задля захисту бюджету ЄС - попри спротив Угорщини та Польщі.

Про це повідомило DPA з посиланням на одного з євродипломатів, пише "Європейська правда". Згодом оприлюднили і офіційне повідомлення про рішення.

Пропозиція щодо законодавства для захисту бюджету ЄС на випадок численних проблем з верховенством права у певній країні була внесена Єврокомісією ще 2 травня 2018 року, у рамках пакету пропозицій щодо бюджету на 2021-2027 роки.

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Згідно з нею, ЄС зможе обмежити виділення бюджетних коштів для країни-порушника, якщо ці порушення шкодять бюджету або фінансовим інтересам ЄС.

"Позиція Ради отримала підтримку кваліфікованої більшості країн-членів. Ця домовленість відкриває шлях для обговорення цієї пропозиції з Європарламентом", - зазначається в офіційному пресрелізі.

У згаданій позиції зазначається, що "фінансові інтереси Союзу мають бути захищеними згідно з керівними принципами, закріпленими у договорах ЄС, зокрема йдеться про цінності, прописані у ст. 2 Угоди про ЄС".

У ній тако вкзаано, що верховенство права є невід'ємною передумовою для того, щоб забезпечити належне розпорядження коштами.

Варшава та Будапешт рішуче виступали проти створення такого механізму.

Як повідомлялося раніше, 30 вересня Єврокомісія вперше опублікувала звіт з оцінкою стану верховенства права в країнах-членах.