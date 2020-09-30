Большинство стран ЕС дали согласие на санкции за нарушение верховенства права в пределах блока

Послы ЕС поддержали идею механизма санкций против стран блока за нарушение стандартов верховенства права для защиты бюджета ЕС - несмотря на сопротивление Венгрии и Польши.

Об этом сообщило DPA со ссылкой на одного из евродипломатов, пишет "Европейская правда". Впоследствии опубликовали и официальное сообщение о решении.

Предложение о механизме для защиты бюджета ЕС на случай многочисленных проблем с верховенством права в определенной стране было внесено Еврокомиссией еще 2 мая 2018 года, в рамках пакета предложений по бюджету на 2021-2027 годы.

Читайте также Польша и Венгрия создадут институт верховенства права для противодействия ЕС

Согласно ему, ЕС сможет ограничить выделение бюджетных средств для страны-нарушителя, если эти нарушения вредят бюджета или финансовым интересам ЕС.

"Позиция Совета получила поддержку квалифицированного большинства стран-членов. Эта договоренность открывает путь для обсуждения этого предложения с Европарламентом", - говорится в официальном пресс-релизе.

В упомянутой позиции отмечается, что "финансовые интересы Союза должны быть защищены в соответствии с руководящими принципами, закрепленными в договорах ЕС, в частности речь идет о ценностях, прописаны в ст. 2 Соглашения о ЕС". В ней также укзано, что верховенство права в стране является неотъемлемой предпосылкой для того, чтобы обеспечить надлежащее распоряжение финансами.

Варшава и Будапешт решительно выступали против создания такого механизма.

Как сообщалось ранее, 30 сентября Еврокомиссия впервые опубликовала отчет с оценкой состояния верховенства права в странах-членах.