Росія навмисно збила літак MH17 – адвокат родичів загиблих

Американський адвокат Джеррі Скіннер, який представляє інтереси родичів загиблих рейсу МН17 у Європейському суді з прав людини, певен, Росія готувалася до збиття пасажирського літака.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу в Гаазі, передає "Європейська правда".

"Це було зроблено навмисно із конкретним наміром – збити авіалайнер і вбити невинних. Інакше навіщо Росії долати сотні кілометрів до району, який утримують бойовики, де коридор комерційної авіації надавав їм цілі. Було ініційовано вторгнення, якому також передувало повільне проникнення російських військових "у відпустку". Групи контролю над озброєнням протягом кількох місяців, ще до нападу, спостерігали за важким озброєнням у цій місцевості. Якщо ти стоїш посеред дороги, то тебе зіб’є машина, якщо стоїш під коридором, який використовується для комерційного авіасполучення, – над тобою пролетить літак. Це означає, що вони хотіли збити комерційний літак", - сказав Скіннер.

Він також зазначив, що якщо подивитися на те, яку зброю РФ відправляла в Україну, то на його думку, це свідчить про повноцінну воєнну кампанію за участю російської армії.

"Вони перевозили танки, системи залпового вогню, обладнання та людей. Мені здається, метою РФ було звинуватити у збиті літака Україну та використати це як привід увести війська. То була провокація, збивали навмисно", - наголосив він.

Як повідомлялося, 76 родичів жертв катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 в небі над Донбасом у 2014 році хочуть виступити у суді.

Суд у справі катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 в небі над Донбасом призупинив слухання до 28 вересня.