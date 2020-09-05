Россия намеренно сбила самолет MH17 – адвокат родственников погибших

Американский адвокат Джерри Скиннер, который представляет интересы родственников погибших рейса МН17 в Европейском суде по правам человека, уверен, Россия готовилась к сбитии пассажирского самолета.

Об этом он сказал в интервью Укринформу в Гааге, передает "Европейская правда".

"Это было сделано намеренно с умыслом – сбить авиалайнер и убить невинных. Иначе зачем России преодолевать сотни километров до района, который удерживают боевики, где коридор коммерческой авиации оказывал им цели. Было инициировано вторжение, которому также предшествовало медленное проникновение российских военных "в отпуск". Группы контроля над вооружением в течение нескольких месяцев, еще до нападения, наблюдали за тяжелым вооружением в этой местности. Если ты стоишь посреди дороги, то тебя собьет машина, если стоишь под коридором, который используется для коммерческого авиасообщения, – над тобой пролетит самолет. Это означает, что они хотели сбить коммерческий самолет", - сказал Скиннер.

Он также отметил, что если посмотреть на то, какое оружие РФ отправляла в Украину, то по его мнению, это свидетельствует о полноценной военной кампании с участием российской армии.

"Они перевозили танки, системы залпового огня, оборудование и людей. Мне кажется, целью РФ было обвинить во взбитые самолета Украину и использовать это как повод ввести войска. То была провокация, сбивали намеренно", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 76 родственников жертв крушения самолета "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году хотят выступить в суде.

Суд по делу крушения самолета "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 в небе над Донбассом приостановил слушания до 28 сентября.