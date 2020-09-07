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МВС Білорусі каже про 633 затриманих на протестах напередодні

Понеділок, 7 вересня 2020, 11:43

Напередодні на акціях протесту у Мінську та інших містах затримали 633 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова. 

"Вчора за порушення законодавства про масові заходи у республіці затримано 633 осіб. До розгляду у суді справ щодо адміністративних правопорушень у місця утримання поміщено 363 осіб", - повідомила Чемоданова. 

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Нагадаємо, напередодні у Мінську та низці інших білоруських міст знову відбулися багатотисячні протести. 

МВС оцінює кількість учасників протестів у 31 тисячу, тоді як за оцінками ЗМІ лише у Мінську на Марш єдності вийшли від 170 до 200 тисяч людей

На відміну від минулих акцій протести цієї неділі відзначалися брутальними затриманнями мирних демонстрантів.

Спершу правозахисники повідомляли про понад 170 затриманих у Мінську та близько 230 в країні загалом.

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