МВД Беларуси говорит о 633 задержанных на протестах накануне

Накануне на акциях протеста в Минске и других городах задержали 633 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"Вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержаны 633 человек. К рассмотрению в суде дел об административных правонарушениях в места содержания помещено 363 человек", - сообщила Чемоданова.

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Напомним, накануне в Минске и ряде других белорусских городов вновь прошли многотысячные протесты.

МВД оценивает количество участников протестов в 31 000, тогда как по оценкам СМИ только в Минске на Марш единства вышли от 170 до 200 000 человек.

В отличие от прошлых акций протестов в это воскресенье отмечались грубыми задержаниями мирных демонстрантов.

Сначала правозащитники сообщали о более 170 задержанных в Минске и около 230 в стране в целом.