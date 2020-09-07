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Санкції ЄС проти Білорусі набудуть чинності не пізніше 21 вересня - глава МЗС Чехії

Понеділок, 7 вересня 2020, 13:34

Санкції Європейського союзу проти білоруських чиновників набудуть чинності не пізніше 21 вересня, а список імен розширили в порівнянні з першим варіантом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Чехи Томаш Петршичек в інтерв'ю Ceska Televize.

"Спочатку в списку повинно було бути 20 осіб, але коли ми побачили жорстокі напади білоруської поліції на демонстрантів, ми вирішили розширити його найближчими днями", - сказав Петршичек.

За його словами, якщо білоруська влада не змінить ставлення до протестувальників, уряд Чехії готовий підтримати подальше розширення санкційного списку.

"Ми закликали верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля прискорити процес затвердження", - сказав Петршичек.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомило, що Євросоюз до середини вересня має намір запровадити санкції проти 31 високопоставленого чиновника Білорусі.

Як відомо, 31 серпня Литва, Латвія та Естонія стали першими у світі державами, які запровадили персональні санкції після суперечливих виборів та придушення мирних протестів у Білорусі. 

Балтійські держави внесли у санкційні списки 30 білоруських чиновників, включно з Александром Лукашенком.

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Білорусь санкції
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