Санкции ЕС против Беларуси вступят в силу не позднее 21 сентября – глава МИД Чехии

Санкции Европейского Союза против белорусских чиновников вступят в силу не позднее 21 сентября, а список имен расширили по сравнению с первым вариантом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Чехи Томаш Петршичек в интервью Ceska Televize.

"Сначала в списке должно было быть 20 человек, но когда мы увидели жестокие нападения белорусской полиции на демонстрантов, мы решили расширить его в ближайшие дни", - сказал Петршичек.

По его словам, если белорусские власти не изменит отношения к протестующим, правительство Чехии готов поддержать дальнейшее расширение санкционного списка.

"Мы призвали верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля ускорить процесс утверждения", - сказал Петршичек.

Напомним, агентство Reuters сообщило, что Евросоюз до середины сентября намерена ввести санкции против 31 высокопоставленного чиновника Беларуси.

Как известно, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.

Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александром Лукашенко.