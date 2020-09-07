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Під парламентом Німеччини встановили 13 тисяч стільців: просять прийняти мігрантів

Понеділок, 7 вересня 2020, 15:58

Кілька організацій, які допомагають мігрантам, встановили тисячі білих стільців перед Бундестагом в Берліні в понеділок, вимагаючи допуску в країну більшого числа біженців, особливо з переповнених грецьких таборів. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецький телеканал ARD.

Своєю акцією організації Seebrücke, Sea-Watch, Leave No One Behind і Campact закликали політиків покласти край гуманітарній катастрофі на зовнішніх кордонах ЄС і евакуювати мігрантські табори. 

 

За словами організацій, 13 тисяч стільців символізували людей, які зараз проживають в таборі Морія на грецькому острові Лесбос. У той же час вони демонструють наявність місця і готовність міст, федеральних земель і громадянського суспільства прийняти мігрантів. 

Ситуація в переповнених грецьких таборах останнім часом погіршилася, заявляють організації, особливо після виявлення першого випадку коронавірусу в Морії. 

Організації наполягають, що мігранти потребують екстреної допомоги і негайних дій. 

З початку року 465 людей приїхали з Морії в Німеччину в рамках кампанії допомоги хворим дітям та їх сім'ям. "Це абсолютно абсурдно, якщо подивитися на страждання на місці і готовність приймати людей тут, в Німеччині", - заявив  Тарек Алаовс з організації Seebrücke. 

У таборі Морія проживає близько 13 тисяч людей, гуманітарні групи часто критикують погані умови у ньому для мігрантів. 

З 1 березня всі мігранти, які добираються до Лесбосу, перебувають на карантині поза таборами острова.

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Німеччина мігранти Греція
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