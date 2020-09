Под парламентом Германии установили 13 тысяч стульев: просят принять мигрантов

Несколько организаций, которые помогают мигрантам, установили тысячи белых стульев перед Бундестагом в Берлине в понедельник, требуя допуска в страну большего числа беженцев, особенно из переполненных греческих лагерей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкий телеканал ARD.

Своей акцией организации Seebrücke, Sea-Watch, Leave No One Behind и Campact призвали политиков прекратить гуманитарную катастрофу на внешних границах ЕС и эвакуировать мигрантские лагеря.







По словам организаций, 13 тысяч стульев символизировали людей, которые сейчас проживают в лагере Мория на греческом острове Лесбос. В то же время они демонстрируют наличие места и готовность городов, федеральных земель и гражданского общества принять мигрантов.

Ситуация в переполненных греческих лагерях в последнее время ухудшилась, заявляют организации, особенно после выявления первого случая коронавируса в Мории.

Организации настаивают, что мигранты нуждаются в экстренной помощи и немедленных действиях.

С начала года 465 человек приехали из Мории в Германию в рамках кампании помощи больным детям и их семьям. "Это абсолютно абсурдно, если посмотреть на страдания на месте и готовность принимать людей здесь, в Германии", - заявил Тарек Алаовс из организации Seebrücke.

В лагере Мория проживает около 13 000 человек, гуманитарные группы часто критикуют плохие условия в нем для мигрантов.

С 1 марта все мигранты, которые добираются до Лесбоса, находятся на карантине вне лагерей острова.