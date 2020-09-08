Двоє соратників Тихановської виїхали в Україну, Колесникову затримали на кордоні

За даними білоруських прикордонників, член президії Координаційної ради опозиції Білорусії Марія Колеснікова і ще два члени ради Іван Кравцов і Антон Родненков намагалися виїхати в бік України.

Про це повідомив білоруській службу Радіо Свобода офіційний представник Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський, передає "Європейська правда".

На початку 5 години ранку вони приїхали на прикордонний перехід. Були втрьох на одній машині.

За його словами, потім вони "пройшли прикордонний контроль і виїхали в бік України".

Бичковський не зміг пояснити, чи було це зроблено під тиском.

Тим часом телеканал "Білорусь 1" у своєму телеграм-каналі повідомив, що Антон Родненков та Іван Кравцов "цієї ночі втекли за кордон".

"Зараз вони знаходяться на території України. Їх колега Марія Колесникова намагалася незаконно покинути територію Республіки Білорусь, але була затримана на кордоні", — йдеться в повідомленні.

Представник Державного прикордонного комітету Антон Бичковський після 9 годин підтвердив, що Родненков і Кравцов покинули територію Білорусі, Колеснікова зараз затримана. "Зараз йде розгляд, щоб дати цій ситуації правову оцінку", - сказав Бичковський. Спочатку прикордонники стверджували, що прикордонний контроль пройшли всі троє.

Нагадаємо, вранці у понеділок білоруські ЗМІ повідомили про те, що Марію Колесникову викрали в центрі Мінська, посадивши у мікроавтобус з написом "Зв’язок", який поїхав у невідомому напрямку. Також перестали виходити на зв’язок ще двоє членів Координаційної ради, Антон Родненков та Іван Кравцов.

В МВС Білорусі заявили, що "не володіють інформацією" про їхнє ймовірне затримання.

ЄС назвав неприйнятними політичні арешти у Білорусі.