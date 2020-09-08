Двое соратников Тихановской выехали в Украину, Колесникову задержали на границе

По данным белорусских пограничников, член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и еще два члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков попытались выехать в Украину.

Об этом сообщил белорусской службе Радио Свобода официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский, передает "Европейская правда".

В начале 5 часов утра они приехали на пограничный переход. Были втроем на одной машине.

По его словам, затем они "прошли пограничный контроль и выехали в сторону Украины".

Бычковский не смог объяснить, было ли это сделано под давлением.

Между тем телеканал "Беларусь 1" в своем телеграм-канале сообщил, что Антон Родненков и Иван Кравцов "этой ночью сбежали за границу".

"Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", — говорится в сообщении.

Представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский после 9 часов подтвердил, что Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси, Колесникова сейчас задержана. "Сейчас идет рассмотрение, чтобы дать этой ситуации правовую оценку", - сказал Бычковский.

Напомним, утром в понедельник белорусские СМИ сообщили о том, что Марию Колесникову похитили в центре Минска, посадив в микроавтобус с надписью "Связь", который уехал в неизвестном направлении. Также перестали выходить на связь еще двое членов Координационного совета, Антон Родненков и Иван Кравцов.

В МВД Беларуси заявили, что "не владеют информацией" об их вероятном задержании.

ЕС назвал неприемлемыми политические аресты в Беларуси.