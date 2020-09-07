В МВС Білорусі кажуть, що не знають про затримання членів Координаційної ради

В МВС Білорусі заявили, що "не володіють інформацією" про ймовірне затримання трьох членів Координаційної ради опозиції.

Про це заявила речниця МВС Ольга Чемоданова у коментарі "Інтерфаксу", пише "Європейська правда".

На запитання про ймовірне затримання членів Координаційної ради вона відповіла, що у відомстві "не мають такої інформації".

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Нагадаємо, близько 11 ранку білоруські ЗМІ з посиланням на свідка повідомили про викрадення у центрі Мінська Марії Колеснікової - її нібито схопили люди в цивільному і забрали в темний мікроавтобус із написом "Зв’язок". Її телефон після цього був доступний, але не відповідав на дзвінки.

За словами члена Координаційної ради Максима Знака, згодом на зв’язок перестали виходити ще двоє колег - Антон Родненков та Іван Кравцов. Максим Богрецов, який деякий час також не виходив на зв'язок, згодом написав, що "поки на зв'язку".

Раніше в МВС Білорусі заявили, що напередодні на акціях протесту у Мінську та інших містах затримали 633 осіб.