Єврокомісія визначилася з кандидатурою нового єврокомісара з питань торгівлі після відставки Філа Хогана через скандал щодо порушення карантину.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Єврокомісаром з питань торгівлі стане Валдіс Домбровскіс, експрем’єр Латвії, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії, який з часу відставки Хогана обіймав цю посаду як виконуючий обов’язки. Новим єврокомісаром від Ірландії стане Мейрід МакГіннес, досі перша віцепрезидентка Європарламенту - вона опікуватиметься питаннями фінансів.

"Я пропоную Мейрід МакГіннес на посаду комісара з фінансових справ. Вона є чудовим фахівцем та має мою повну довіру для того, щоб обіймати цю посаду. Тепер необхідно, щоб Європарламент організував засідання. Виконавчий віцепрезидент Валдіс Домбровскіс отримає портфель комісара з питань торгівлі", - повідомила Урсула фон дер Ляєн.

"Для мене за честь прохання Урсули фон дер Ляєн обійняти посаду комісара з питань торгівлі. Це призначення ще має погодити Європарламент. Я з натхненням очікую початку роботи у цій важливій сфері задля європейських інтересів, та водночас продовжу виконувати обов’язки виконавчого віцепрезидента з питань "економіки що працює для людей", - прокоментував Валдіс Домбровскіс.

Honoured to have been asked by @vonderleyen take on the trade portfolio, subject to approval by @Europarl_EN. I greatly look forward to working for the European interest in this important area, while continuing as Executive Vice-President for an Economy that Works for People — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) September 8, 2020

Як пише Politico, Домбровскіс є одним з найбільш досвідчених та шанованих посадовців Єврокомісії і представляє Європейську народну партію - ту ж, до якої входить і президентка Єврокомісії.

Посада єврокомісара з питань торгівлі - одна з ключових для України.

Спершу уряд Ірландії висував наступниками Хогана Мейрід МакГіннесс та Ендрю Макдауелла. Вже тоді припускали, що Єврокомісія може здійснити більш серйозні перестановки, віддавши портфель комісара з питань торгівлі комусь із чинних європосадовців, а представникові Ірландії віддати іншу зону відповідальності.

Нагадаємо, Філ Хоган, обраний за квотою Ірландії, пішов у відставку після скандалу з порушенням ним карантинних вимог.

Хоган опинився під шквалом критики після того, як відвідав вечерю в гольф-клубі, на якій були присутні понад 80 осіб.

При цьому, напередодні уряд Ірландії оголосив про нові обмеження для припинення розповсюдження COVID-19, які включали обмеження на громадські збори та заборону на проведення офіційних або неофіційних заходів або вечірок у ресторанах, кафе та готельних ресторанах.