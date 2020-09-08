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Єврокомісія визначилася з кандидатурою нового єврокомісара з питань торгівлі

Вівторок, 8 вересня 2020, 11:33

Єврокомісія визначилася з кандидатурою нового єврокомісара з питань торгівлі після відставки Філа Хогана через скандал щодо порушення карантину. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Єврокомісаром з питань торгівлі стане Валдіс Домбровскіс, експрем’єр Латвії, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії, який з часу відставки Хогана обіймав цю посаду як виконуючий обов’язки. Новим єврокомісаром від Ірландії стане Мейрід МакГіннес, досі перша віцепрезидентка Європарламенту - вона опікуватиметься питаннями фінансів. 

"Я пропоную Мейрід МакГіннес на посаду комісара з фінансових справ. Вона є чудовим фахівцем та має мою повну довіру для того, щоб обіймати цю посаду. Тепер необхідно, щоб Європарламент організував засідання. Виконавчий віцепрезидент Валдіс Домбровскіс отримає портфель комісара з питань торгівлі", - повідомила Урсула фон дер Ляєн.

"Для мене за честь прохання Урсули фон дер Ляєн обійняти посаду комісара з питань торгівлі. Це призначення ще має погодити Європарламент. Я з натхненням очікую початку роботи у цій важливій сфері задля європейських інтересів, та водночас продовжу виконувати обов’язки виконавчого віцепрезидента з питань "економіки що працює для людей", - прокоментував Валдіс Домбровскіс.

Як пише Politico, Домбровскіс є одним з найбільш досвідчених та шанованих посадовців Єврокомісії і представляє Європейську народну партію - ту ж, до якої входить і президентка Єврокомісії. 

Посада єврокомісара з питань торгівлі - одна з ключових для України. 

Спершу уряд Ірландії висував наступниками Хогана Мейрід МакГіннесс та Ендрю Макдауелла. Вже тоді припускали, що Єврокомісія може здійснити більш серйозні перестановки, віддавши портфель комісара з питань торгівлі комусь із чинних європосадовців, а представникові Ірландії віддати іншу зону відповідальності.

Нагадаємо,  Філ Хоган, обраний за квотою Ірландії, пішов у відставку після скандалу з порушенням ним карантинних вимог.

Хоган опинився під шквалом критики після того, як відвідав вечерю в гольф-клубі, на якій були присутні понад 80 осіб. 

При цьому, напередодні уряд Ірландії оголосив про нові обмеження для припинення розповсюдження COVID-19, які включали обмеження на громадські збори та заборону на проведення офіційних або неофіційних заходів або вечірок у ресторанах, кафе та готельних ресторанах.

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Єврокомісія
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