Єврокомісія визначилася з кандидатурою нового єврокомісара з питань торгівлі після відставки Філа Хогана через скандал щодо порушення карантину.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Єврокомісаром з питань торгівлі стане Валдіс Домбровскіс, експрем’єр Латвії, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії, який з часу відставки Хогана обіймав цю посаду як виконуючий обов’язки. Новим єврокомісаром від Ірландії стане Мейрід МакГіннес, досі перша віцепрезидентка Європарламенту - вона опікуватиметься питаннями фінансів.

"Я пропоную Мейрід МакГіннес на посаду комісара з фінансових справ. Вона є чудовим фахівцем та має мою повну довіру для того, щоб обіймати цю посаду. Тепер необхідно, щоб Європарламент організував засідання. Виконавчий віцепрезидент Валдіс Домбровскіс отримає портфель комісара з питань торгівлі", - повідомила Урсула фон дер Ляєн.

"Для мене за честь прохання Урсули фон дер Ляєн обійняти посаду комісара з питань торгівлі. Це призначення ще має погодити Європарламент. Я з натхненням очікую початку роботи у цій важливій сфері задля європейських інтересів, та водночас продовжу виконувати обов’язки виконавчого віцепрезидента з питань "економіки що працює для людей", - прокоментував Валдіс Домбровскіс.

Honoured to have been asked by @vonderleyen take on the trade portfolio, subject to approval by @Europarl_EN. I greatly look forward to working for the European interest in this important area, while continuing as Executive Vice-President for an Economy that Works for People