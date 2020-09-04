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Ірландія запропонувала заміну єврокомісара, який пішов у відставку після карантинного скандалу

П'ятниця, 4 вересня 2020, 18:43

Уряд Ірландії в п'ятницю висунув Мейрид МакГіннесс і Ендрю Макдауелла кандидатами на посаду наступного європейського комісара з питань торгівлі після відставки Філа Хогана через скандал із карантином.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Politico.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн тепер повинна вирішити, якого кандидата обрати і чи збереже він торговий портфель.

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Альтернативою для  фон дер Ляєн є проведення більш широких перестановок у комісії. Це може означати, що хтось із чинних єврокомісарів стане відповідати за торгівлю, а Ірландія отримає менш престижну зону відповідальності.

Мейрид МакГіннесс - перша віцепрезидентка Європейського парламенту. Вона є членом ірландської організації Fine Gael, що входить в Європейську народну партію. Будучи членом Європарламенту з 2004 року, МакГіннесс спеціалізується на сільському господарстві.

Інший кандидат, Ендрю Макдауелл, до недавнього часу обіймав посаду віцепрезидента Європейського інвестиційного банку. Раніше він був головним економічним радником прем'єр-міністра Ірландії і директором з політичних питань в Fine Gael.

Той, кого обере фон дер Ляєн, ще повинен буде пройти слухання для затвердження в Європейському парламенті.

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Нагадаємо,  Філ Хоган, обраний за квотою Ірландії, пішов у відставку після скандалу з порушенням ним карантинних вимог.

Хоган опинився під шквалом критики після того, як відвідав вечерю в гольф-клубі, на якій були присутні понад 80 осіб. 

При цьому, напередодні уряд Ірландії оголосив про нові обмеження для припинення розповсюдження COVID-19, які включали обмеження на громадські збори та заборону на проведення офіційних або неофіційних заходів або вечірок у ресторанах, кафе та готельних ресторанах.

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