Еврокомиссия определилась с кандидатурой нового еврокомиссара по вопросам торговли после отставки Фила Хогана из-за скандала с нарушением карантина.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссаром по вопросам торговли станет Валдис Домбровскис, экс-премьер Латвии, исполнительный вице-президент Еврокомиссии, который с момента отставки Хогана занимал эту должность как исполняющий обязанности. Новым еврокомиссаром от Ирландии станет Мэйрид МакГиннес, до сих пор первый вице-президент Европарламента - она ​​будет заниматься вопросами финансов.

"Я предлагаю Мэйрид МакГиннес на должность комиссара по финансовым делам. Она является прекрасным специалистом и пользуется моим полным доверием для того, чтобы занимать эту должность. Теперь необходимо, чтобы Европарламент организовал заседание. Исполнительный вице-президент Валдис Домбровскис получит портфель комиссара по вопросам торговли", - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

"Для меня честь просьба Урсулы фон дер Ляен занять пост комиссара по вопросам торговли. Это назначение еще предстоит согласовать Европарламенту. Я с вдохновением ожидаю начала работы в этой важной сфере для европейских интересов, и одновременно продолжу выполнять обязанности исполнительного вице-президента по вопросам "экономики, работающий для людей", - прокомментировал Валдис Домбровскис.

Honoured to have been asked by @vonderleyen take on the trade portfolio, subject to approval by @Europarl_EN. I greatly look forward to working for the European interest in this important area, while continuing as Executive Vice-President for an Economy that Works for People — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) September 8, 2020

Как пишет Politico, Домбровскис является одним из самых опытных и уважаемых чиновников Еврокомиссии и представляет Европейскую народную партию - ту же, в которую входит и президент Еврокомиссии.

Должность еврокомиссара по вопросам торговли - одна из ключевых для Украины.

Напомним, Фил Хоган, избранный по квоте Ирландии, ушел в отставку после скандала с нарушением им карантинных требований.

Хоган оказался под шквалом критики после того, как посетил ужин в гольф-клубе, на котором присутствовали более 80 человек.

При этом накануне правительство Ирландии объявило о новых ограничениях для прекращения распространения COVID-19, которые включали ограничения на общественные собрания и запрет на проведение официальных либо неофициальных мероприятий или вечеринок в ресторанах, кафе и гостиничных ресторанах.