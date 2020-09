Еврокомиссия определилась с кандидатурой нового еврокомиссара по вопросам торговли после отставки Фила Хогана из-за скандала с нарушением карантина.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссаром по вопросам торговли станет Валдис Домбровскис, экс-премьер Латвии, исполнительный вице-президент Еврокомиссии, который с момента отставки Хогана занимал эту должность как исполняющий обязанности. Новым еврокомиссаром от Ирландии станет Мэйрид МакГиннес, до сих пор первый вице-президент Европарламента - она ​​будет заниматься вопросами финансов.

"Я предлагаю Мэйрид МакГиннес на должность комиссара по финансовым делам. Она является прекрасным специалистом и пользуется моим полным доверием для того, чтобы занимать эту должность. Теперь необходимо, чтобы Европарламент организовал заседание. Исполнительный вице-президент Валдис Домбровскис получит портфель комиссара по вопросам торговли", - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

"Для меня честь просьба Урсулы фон дер Ляен занять пост комиссара по вопросам торговли. Это назначение еще предстоит согласовать Европарламенту. Я с вдохновением ожидаю начала работы в этой важной сфере для европейских интересов, и одновременно продолжу выполнять обязанности исполнительного вице-президента по вопросам "экономики, работающий для людей", - прокомментировал Валдис Домбровскис.

Honoured to have been asked by @vonderleyen take on the trade portfolio, subject to approval by @Europarl_EN. I greatly look forward to working for the European interest in this important area, while continuing as Executive Vice-President for an Economy that Works for People