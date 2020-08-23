Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Ірландський прем'єр закликав подати у відставку єврокомісара з торгівлі

Україна оновила перелік країн "червоної" і "зеленої" зон

Ліхтенштейн хоче відсудити у Чехії втрачене після Другої світової майно

У Чехії добове зростання випадків коронавірусу вперше перевищило 500






Ірландський прем'єр закликав подати у відставку єврокомісара з торгівлі

Неділя, 23 серпня 2020, 11:33

Прем'єр-міністр Ірландії закликав подати у відставку єврокомісара з питань торгівлі Філа Хогана, через участь у заходах, що порушували правила поведінки під час пандемії COVID-19.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Irish Times.

Йдеться про вечерю в гольф-клубі, на якій були присутні понад 80 осіб. Захід був організований 20 серпня, парламентським товариством гольфу Oireachtas Golf Society в готелі Station House в Кліфдені на честь 50-річний ювілей товариства. У святкуванні взяли участь єврокомісар з питань торгівлі, міністр сільського господарства, сенатори, та суддя Верховного суду.

Напередодні уряд Ірландії оголосив про нові обмеження для припинення розповсюдження Covid-19, які включали обмеження на громадські збори та заборону на проведення офіційних або неофіційних заходів або вечірок у ресторанах, кафе та готельних ресторанах.

Першим у  відставку вже подав міністр сільського господарства Дара Каллеарі."Я хочу принести щирі вибачення громадськості, від якої ми вимагаємо дуже багато в цей важкий час. Я також приношу свої вибачення і щирий жаль моїм колегам по уряду", - заявив міністр в ніч на п'ятницю.

Натомість єврокомісар з питань торгівлі Філ Хоган (обраний по квоті Ірландії) та  суддя Верховного суду Саймус Вулф обмежилися  вибаченнями, заявивши, що організатори заходу запевнили у його відповідності  карантинним обмеженням.

Втім в уряді Ірландії вважають, що таких вибачень недостатньо.  "Голова уряду та його заступник розмовляли з комісаром Хоганом і просили його розглянути питання своєї відставки", - заявили в уряді.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Ірландія Коронавірус Єврокомісія
powered by lun.ua