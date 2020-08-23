Ірландський прем'єр закликав подати у відставку єврокомісара з торгівлі

Прем'єр-міністр Ірландії закликав подати у відставку єврокомісара з питань торгівлі Філа Хогана, через участь у заходах, що порушували правила поведінки під час пандемії COVID-19.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Irish Times.

Йдеться про вечерю в гольф-клубі, на якій були присутні понад 80 осіб. Захід був організований 20 серпня, парламентським товариством гольфу Oireachtas Golf Society в готелі Station House в Кліфдені на честь 50-річний ювілей товариства. У святкуванні взяли участь єврокомісар з питань торгівлі, міністр сільського господарства, сенатори, та суддя Верховного суду.

Напередодні уряд Ірландії оголосив про нові обмеження для припинення розповсюдження Covid-19, які включали обмеження на громадські збори та заборону на проведення офіційних або неофіційних заходів або вечірок у ресторанах, кафе та готельних ресторанах.

Першим у відставку вже подав міністр сільського господарства Дара Каллеарі."Я хочу принести щирі вибачення громадськості, від якої ми вимагаємо дуже багато в цей важкий час. Я також приношу свої вибачення і щирий жаль моїм колегам по уряду", - заявив міністр в ніч на п'ятницю.

Натомість єврокомісар з питань торгівлі Філ Хоган (обраний по квоті Ірландії) та суддя Верховного суду Саймус Вулф обмежилися вибаченнями, заявивши, що організатори заходу запевнили у його відповідності карантинним обмеженням.

Втім в уряді Ірландії вважають, що таких вибачень недостатньо. "Голова уряду та його заступник розмовляли з комісаром Хоганом і просили його розглянути питання своєї відставки", - заявили в уряді.