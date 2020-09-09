Более шести не собираться: Англия усиливает коронавирусные ограничения

В Англии вводят наиболее жесткие со времени ослабления карантина ограничения в связи с увеличением количества новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Запрет на группы более чем из шести человек, которые собираются в домах, парках, пабах и ресторанах в Англии, вводится премьером Борисом Джонсоном в рамках усиления борьбы с коронавирусом после того, как ограничения ранее были смягчены.

За первое нарушение новых правил грозит штраф в 100 фунтов стерлингов, сумма штрафа будет удваиваться за каждое повторное нарушение, и так до 3200 фунтов.

"Мы должны действовать немедленно, чтобы остановить распространение вируса", - заявил Джонсон.

"Очень важно, чтобы люди теперь придерживались этих правил и помнили основы - мыть руки, закрывать лицо, держать дистанцию ​​ и проходить тест, если у вас есть симптомы", - добавил он.

Со следующего понедельника любое собрание больше шести человек в Англии будет незаконным, если только оно не соответствует одному из ограниченного списка исключений.

Это касается встреч как в помещении, так и на открытом воздухе.

Новое правило не распространяется на домашние хозяйства из более шести человек, а также на собрание для работы или учебы.

Свадьбы, похороны и занятия командными видами спорта, которые проводятся безопасным с эпидемической точки зрения способом, также освобождаются от ограничений.

Усиление ограничений последовало за предупреждением Минздрава о том, что общественность - особенно молодежь - сейчас слишком спокойно относится к коронавирусу, в результате чего уровень заболеваемости COVID-19 сейчас превышает 20 на 100 000 населения.