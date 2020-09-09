Макрон зняв маску під час виступу, щоб прокашлятися

Президента Франції Еммануеля Макрона критикують за те, що він зняв маску під час виступу, щоб прокашлятися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Franceinfo.

Макрон виступав перед студентами професійного ліцею з підготовки фахівців у галузі авіації у Клермон-Феррані, коли закашлявся.

Він кілька разів намагався продовжити розмову, перериваючись на кашель, але зрештою зняв маску.

"Здається, я вдихнув щось з маски. Дайте мені легшу маску" - сказав Макрон.

Потім він попросив склянку води і знову почав кашляти, прикриваючись кулаком. Після цього президент надягнув іншу маску.

Реакція користувачів соцмереж не забарилася.

"Це те, через що змушені проходити вчителі…. Окрім того, що вони не кашляють у кулак, а в лікоть і не мають нікого, хто забрав би у них брудну маску, нікого, хто їм би подавав воду. І при цьому вони ризикують бути оштрафовані!" - написав один з користувачів.

Як повідомлялося, французький прем'єр-міністр Жан Кастекс пройде тест на COVID-19 після того, як контактував у автомобілі з генеральним директором велоперегонів "Тур де Франс".