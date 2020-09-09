Макрон снял маску во время выступления, чтобы прокашляться

Президента Франции Эммануэля Макрона критикуют за то, что он снял маску во время выступления, чтобы прокашляться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Franceinfo.

Макрон выступал перед студентами профессионального лицея по подготовке специалистов в области авиации в Клермон-Ферране, когда закашлялся.

Он несколько раз пытался продолжить разговор, прерываясь на кашель, но в итоге снял маску.

"Кажется, я вдохнул что-то из маски. Дайте мне легкую маску", - сказал Макрон.

Затем он попросил стакан воды и снова начал кашлять, прикрываясь кулаком. После этого президент надел другую маску.

Реакция пользователей соцсетей последовала незамедлительно.

"Это то, через что вынуждены проходить учителя... Кроме того, что они кашляют не в кулак, а в локоть, и нет никого, кто взял бы у них грязную маску, никого, кто подавал бы им воду. И при этом они рискуют получить штраф!" - написал один из пользователей.

Как сообщалось, французский премьер-министр Жан Кастекс пройдет тест на COVID-19 после того, как контактировал в автомобиле с генеральным директором велогонки "Тур де Франс".