Прем’єра Франції перевірять на COVID-19 після контакту з зараженим гендиректором "Тур де Франс"
Французький прем'єр-міністр Жан Кастекс пройде тест на COVID-19 після того, як контактував у автомобілі з генеральним директором велоперегонів "Тур де Франс".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на французьке видання Le Figaro.
Контакт відбувся в суботу, коли Кастекс проїхав частину маршруту "Тур де Франс", після чого провів деякий час в авто з гендиректором перегонів Крістіаном Прюдомом.
У вівторок організатори велогонки заявили, що Прюдом отримав позитивний результат тесту на коронавірус.
Речник офісу французького прем’єра запевнив, що під час контакту обоє чоловіків були в масках і дотримувались дистанції. Але тест необхідно здати про всяк випадок.
Кастекс повідомив, що, оскільки він контактував із зараженою людиною, буде дотримуватися протоколу, встановленого урядом.
Французькі офіційні вказівки у таких випадках передбачають самоізоляцію і необхідність тестування.
Кастекс запевнив, що буде ретельно дотримуючись вказівок щодо коронавірусу і водночас виконуватиме свої обов'язки в повному обсязі.