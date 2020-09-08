Прем’єра Франції перевірять на COVID-19 після контакту з зараженим гендиректором "Тур де Франс"

Французький прем'єр-міністр Жан Кастекс пройде тест на COVID-19 після того, як контактував у автомобілі з генеральним директором велоперегонів "Тур де Франс".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на французьке видання Le Figaro.

Контакт відбувся в суботу, коли Кастекс проїхав частину маршруту "Тур де Франс", після чого провів деякий час в авто з гендиректором перегонів Крістіаном Прюдомом.

Читайте також В Австрії понад 100 осіб випадково отримали гроші від США на подолання наслідків коронавірусу

У вівторок організатори велогонки заявили, що Прюдом отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Речник офісу французького прем’єра запевнив, що під час контакту обоє чоловіків були в масках і дотримувались дистанції. Але тест необхідно здати про всяк випадок.

Кастекс повідомив, що, оскільки він контактував із зараженою людиною, буде дотримуватися протоколу, встановленого урядом.

Французькі офіційні вказівки у таких випадках передбачають самоізоляцію і необхідність тестування.

Кастекс запевнив, що буде ретельно дотримуючись вказівок щодо коронавірусу і водночас виконуватиме свої обов'язки в повному обсязі.