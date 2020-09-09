Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Сербія відмовилась від військових навчань в Білорусі з росіянами, звинувативши ЄС

Лукашенко розказав, як Путін просив його "по-батьківськи" поговорити з Зеленським 

Європейські посли зібралися вдома у Світлани Алексієвич, щоб захистити її від арешту

У Чехії новий антирекорд випадків коронавірусу за добу, повертається "масковий режим"






Сербія відмовилась від військових навчань в Білорусі з росіянами, звинувативши ЄС

Середа, 9 вересня 2020, 18:37

Уряд Сербії на засіданні в середу вирішив призупинити всі військові навчання і заходи з міжнародними партнерами на наступні пів року. 

Про рішення оголосив міністр оборони Александр Вулін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

"У цей період ми не будемо брати участь в будь-яких навчаннях або військових діях з НАТО, ОДКБ, Росією, США, Китаєм, ЄС, Сходом чи Заходом", - сказав Вулін. 

Читайте також
Російського посла викликали в МЗС Сербії через хамський пост Захарової - ЗМІ

Він додав, що участь Сербії в миротворчих операціях буде спеціально розглянута і в разі необхідності призупинена.

Вулін пояснив, що Сербія перебуває під "жахливим і невиправданим" тиском з боку ЄС, який не ґрунтується на рішеннях Белграда, а є "результатом істерії".

"Нас просять відмовитися від запланованих військових навчань з Білоруссю ціною відмови від нашого європейського майбутнього і ціною ще більшого тиску на нашу політику, а також на наших людей в Косово, Метохії і Республіці Сербській", - сказав Вулін.

Міністр оборони підкреслив, що Сербія є військово-нейтральною країною.

"Щоб зберегти позицію військового нейтралітету і уникнути або, принаймні, пом'якшити наслідки активізації нападів на країну, нашу політику і економіку, уряд вирішив призупинити всі військові навчання і всі заходи з усіма партнерами на наступні шість місяців". - сказав Вулін.

Читайте також
У Єврокомісії застерегли Сербію і Косово через статус Єрусалима

Він зазначив, що процес оснащення і посилення сербської армії не буде зупинений, а навпаки - проводитиметься наполегливіше, ніж будь-коли раніше.

"Це єдиний спосіб зберегти військовий нейтралітет, і це болюче рішення зобов'язує нас покладатися тільки на себе і свої сили", - сказав Вулін.

У середині вересня в Білорусі заплановані антитерористичні тактичні навчання "Слов'янське братство - 2020" за участю сербських і російських військових.

Навчання "Слов'янське братство" проходять щорічно на територіях країн-учасниць. Минулого року маневри проходили в Сербії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сербія Білорусь Росія
powered by lun.ua