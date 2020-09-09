Сербія відмовилась від військових навчань в Білорусі з росіянами, звинувативши ЄС
Уряд Сербії на засіданні в середу вирішив призупинити всі військові навчання і заходи з міжнародними партнерами на наступні пів року.
Про рішення оголосив міністр оборони Александр Вулін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.
"У цей період ми не будемо брати участь в будь-яких навчаннях або військових діях з НАТО, ОДКБ, Росією, США, Китаєм, ЄС, Сходом чи Заходом", - сказав Вулін.
Він додав, що участь Сербії в миротворчих операціях буде спеціально розглянута і в разі необхідності призупинена.
Вулін пояснив, що Сербія перебуває під "жахливим і невиправданим" тиском з боку ЄС, який не ґрунтується на рішеннях Белграда, а є "результатом істерії".
"Нас просять відмовитися від запланованих військових навчань з Білоруссю ціною відмови від нашого європейського майбутнього і ціною ще більшого тиску на нашу політику, а також на наших людей в Косово, Метохії і Республіці Сербській", - сказав Вулін.
Міністр оборони підкреслив, що Сербія є військово-нейтральною країною.
"Щоб зберегти позицію військового нейтралітету і уникнути або, принаймні, пом'якшити наслідки активізації нападів на країну, нашу політику і економіку, уряд вирішив призупинити всі військові навчання і всі заходи з усіма партнерами на наступні шість місяців". - сказав Вулін.
Він зазначив, що процес оснащення і посилення сербської армії не буде зупинений, а навпаки - проводитиметься наполегливіше, ніж будь-коли раніше.
"Це єдиний спосіб зберегти військовий нейтралітет, і це болюче рішення зобов'язує нас покладатися тільки на себе і свої сили", - сказав Вулін.
У середині вересня в Білорусі заплановані антитерористичні тактичні навчання "Слов'янське братство - 2020" за участю сербських і російських військових.
Навчання "Слов'янське братство" проходять щорічно на територіях країн-учасниць. Минулого року маневри проходили в Сербії.