Сербия отказалась от военных учений в Беларуси с россиянами, обвинив ЕС

Правительство Сербии на заседании в среду решило приостановить все военные учения и мероприятия с международными партнерами на следующие полгода.

О решении объявил министр обороны Александр Вулин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

"В этот период мы не будем участвовать в каких-либо учениях или военных действиях с НАТО, ОДКБ, Россией, США, Китаем, ЕС, Востоком или Западом", - сказал Вулин.

Он добавил, что участие Сербии в миротворческих операциях будет специально рассмотрено и в случае необходимости приостановлено.

Вулин объяснил, что Сербия находится под "ужасным и неоправданным" давлением со стороны ЕС, которое не основывается на решениях Белграда, а является "результатом истерии".

"Нас просят отказаться от запланированных военных учений с Беларусью ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой еще большего давления на нашу политику, а также на наших людей в Косово, Метохии и Республике Сербской", - сказал Вулин.

Министр обороны подчеркнул, что Сербия является военно-нейтральной страной.

"Чтобы сохранить позицию военного нейтралитета и избежать или, по крайней мере, смягчить последствия активизации нападений на страну, нашу политику и экономику, правительство решило приостановить все военные учения и все мероприятия со всеми партнерами на следующие шесть месяцев". - сказал Вулин.

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Он отметил, что процесс оснащения и усиления сербской армии не будет остановлен, а наоборот - будет проводиться настойчивее, чем когда-либо прежде.

"Это единственный способ сохранить военный нейтралитет, и это болезненное решение обязывает нас полагаться только на себя и свои силы", - сказал Вулин.

В середине сентября в Беларуси запланированы антитеррористические тактические учения "Славянское братство - 2020" с участием сербских и российских военных.

Обучение "Славянское братство" проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В прошлом году маневры проходили в Сербии.