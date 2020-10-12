Зеленский прокомментировал отношение Трампа и Байдена к Украине

Президент Владимир Зеленский считает, что оба кандидата в президенты США поддерживают Украину, и отвергает влияние Украины на выборы в Соединенных Штатах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства сказал в интервью программе BBC Hard Talk.

Зеленский отвечал на вопрос ведущего, хочет ли он, чтобы на этих выборах победил Джо Байден - учитывая прошлое давление Трампа и его комментарии об Украине.

"Что касается комментариев господина Трампа, он такой человек. Мы слышим много его комментариев по различным темам, но я знаю, что он лично поддерживает Украину", - сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что аналогичная позиция по Украине в соперника Трампа на выборах Джо Байдена.

"Я с ним (Байденом - Ред.) не общался лично никогда - но я слышал, он не раз говорил, что мы будем помогать Украине, и многие политики Америки говорили: несмотря на то, кто будет президентом, само направление - Соединенные Штаты нас поддерживают", - добавил глава государства.

Он также отметил, что Украина имеет двухпалатную поддержку Конгресса США.

"Поэтому я не играю в те или иные такие, знаете, мелкие вещи, которые могут повлиять как на выборы в США, так потом и на то, что происходит в моей стране. На отказ в военной поддержке или поддержке стратегического партнера, поддержке в плане санкционной политики. Поэтому я в это не играю и никогда не буду играть - они отдельная страна", - подчеркнул украинский президент.