У ЄС погодили включення Лукашенка у санкційний список - ЗМІ

Глави МЗС Євросоюзу погодили включення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка у санкційний список щодо Білорусі.

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

Такої домовленості міністри досягли на зустрічі 12 жовтня у Люксембурзі. Глава МЗС Німеччини Гайко Маас перед засіданням заявив, що запропонував внести Лукашенка у санкційний список.

#BREAKING EU ministers agree to sanction Lukashenko: diplomatic sources pic.twitter.com/FpEJNhP5xk — AFP news agency (@AFP) October 12, 2020

Глава німецької дипломатії пояснив, що режим Лукашенка продовжує здійснювати насильство, і "ми все ще спостерігаємо арешти мирних демонстрантів".

2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 чиновників Білорусі - але у санкційному списку не було прізвища Лукашенка.

ЄС вирішив не карати персонально Лукашенка за фальсифікацію виборів і придушення протестів, аби зберегти можливість врегулювання політичної кризи шляхом діалогу.