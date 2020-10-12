У ЄС погодили включення Лукашенка у санкційний список - ЗМІ
Глави МЗС Євросоюзу погодили включення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка у санкційний список щодо Білорусі.
Про це повідомило агентство AFP з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".
Такої домовленості міністри досягли на зустрічі 12 жовтня у Люксембурзі. Глава МЗС Німеччини Гайко Маас перед засіданням заявив, що запропонував внести Лукашенка у санкційний список.
#BREAKING EU ministers agree to sanction Lukashenko: diplomatic sources pic.twitter.com/FpEJNhP5xk— AFP news agency (@AFP) October 12, 2020
Глава німецької дипломатії пояснив, що режим Лукашенка продовжує здійснювати насильство, і "ми все ще спостерігаємо арешти мирних демонстрантів".
2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 чиновників Білорусі - але у санкційному списку не було прізвища Лукашенка.
ЄС вирішив не карати персонально Лукашенка за фальсифікацію виборів і придушення протестів, аби зберегти можливість врегулювання політичної кризи шляхом діалогу.