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У ЄС погодили включення Лукашенка у санкційний список - ЗМІ

Понеділок, 12 жовтня 2020, 13:51

Глави МЗС Євросоюзу погодили включення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка у санкційний список щодо Білорусі. 

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда". 

Такої домовленості міністри досягли на зустрічі 12 жовтня у Люксембурзі. Глава МЗС Німеччини Гайко Маас перед засіданням заявив, що запропонував внести Лукашенка у санкційний список. 

Глава німецької дипломатії пояснив, що режим Лукашенка продовжує здійснювати насильство, і "ми все ще спостерігаємо арешти мирних демонстрантів".

2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 чиновників Білорусі - але у санкційному списку не було прізвища Лукашенка. 

ЄС вирішив не карати персонально Лукашенка за фальсифікацію виборів і придушення протестів, аби зберегти можливість врегулювання політичної кризи шляхом діалогу.

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Білорусь санкції
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