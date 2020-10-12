В ЕС согласовали включение Лукашенко в санкционный список - СМИ

Главы МИД Евросоюза согласовали включение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционный список в отношении Беларуси.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

Такой договоренности министры достигли на встрече 12 октября в Люксембурге. Глава МИД Германии Хайко Маас перед заседанием заявил, что предложил внести Лукашенко в санкционный список.

#BREAKING EU ministers agree to sanction Lukashenko: diplomatic sources pic.twitter.com/FpEJNhP5xk — AFP news agency (@AFP) October 12, 2020

Глава немецкой дипломатии пояснил, что режим Лукашенко продолжает осуществлять насилие, и "мы все еще наблюдаем аресты мирных демонстрантов".

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 чиновников Беларуси - но в списке не было фамилии Лукашенко.

ЕС решил не наказывать персонально Лукашенко за фальсификацию выборов и подавление протестов, чтобы сохранить возможность урегулирования политического кризиса путем диалога.