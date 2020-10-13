Глава Єврокомісії оголосила "хвилю ремонтів" по всьому ЄС задля енергоефективності

Європейський Cоюз прагне зробити громадські та приватні будівлі більш енергоефективними для економії енергії та скорочення викидів.

Про це заявила в понеділок президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на пленарному засіданні Комітету регіонів в рамках Європейського тижня регіонів та міст.

"Через два дні ми запустимо хвилю оновлення (будівель - Ред.). Ми хочемо зробити громадські будівлі і приватні будинки більш енергоефективними і комфортними по всій Європі", - сказала фон дер Ляєн.

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За її словами, на громадські і приватні будівлі зараз припадає 40% енергоспоживання в ЄС. Фон дер Ляєн каже, що процес ремонту і модернізації будівель вже почався, але при нинішніх темпах потрібно понад століття, щоб звести викиди з будівель до нуля.

"Ми повинні прискоритися… Хвиля оновлення буде зосереджена в першу чергу на школах, лікарнях і соціальному житлі, за яке зазвичай несуть відповідальність місцеві органи влади. Вам слід принести хвилю оновлення у ваші міста і регіони", - сказала глава Єврокомісії.

За її словами, регіони і міста будуть в центрі плану відновлення економіки ЄС обсягом 1,8 трильйона євро, затвердженого у зв’язку з пандемією.

Третина із 750 мільярдів інвестицій так званого плану NextGenerationEU піде на фінансування цілей в рамках European Green Deal - Європейської зеленої угоди.



