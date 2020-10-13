Глава Еврокомиссии объявила "волну ремонтов" по всему ЕС для энергоэффективности

Европейский Союз стремится сделать общественные и частные здания более энергоэффективными для экономии энергии и сокращения выбросов.

Об этом заявила в понедельник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарном заседании Комитета регионов в рамках Европейской недели регионов и городов.

"Через два дня мы запустим волну обновления (зданий - Ред.). Мы хотим сделать общественные здания и частные дома более энергоэффективными и комфортными по всей Европе", - сказала фон дер Ляйен.

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По ее словам, на общественные и частные здания сейчас приходится 40% энергопотребления в ЕС. Фон дер Ляен говорит, что процесс ремонта и модернизации зданий уже начался, но при нынешних темпах потребуется более века, чтобы свести выбросы из зданий к нулю.

"Мы должны ускориться... Волна обновления будет сосредоточена в первую очередь на школах, больницах и социальном жилье, за которое обычно несут ответственность местные органы власти. Вам следует принести волну обновления в ваши города и регионы", - сказала глава Еврокомиссии.

По ее словам, регионы и города будут в центре плана восстановления экономики ЕС объемом 1,8 триллиона евро, утвержденного в связи с пандемией.

Треть из 750 млрд инвестиций так называемого плана NextGenerationEU пойдет на финансирование целей в рамках European Green Deal - Европейского зеленого соглашения.