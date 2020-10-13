Глава МЗС не підтримує ідею нового закриття кордону для іноземців

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що виступатиме проти запровадження заборони в’їзду для іноземних громадян, якщо така ідея виникне на порядку денному.

Про це Кулеба сказав на брифінгу у вівторок, 13 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

"Особисто я, якщо це питання з’явиться на порядку денному, виступати проти заборони на в'їзд іноземцям", - сказав Кулеба.

Він додав, що також виступатиме проти ідеї закликати українців масово повертатися додому.

"Зараз важливо не генерувати нові міграційні потоки. Бо кожен рух - наражання себе на небезпеку", - зазначив міністр.

Кулеба підкреслив, що зараз неможливо реагувати на пандемію так само, як це відбувалося спочатку. За його словами, це добре розуміють як міжнародні партнери, так і Україна.

"Тоді було багато незвіданого, багато запитань, суспільство було готове до жорстких обмежень. Зараз ми таких настроїв не помічаємо", - відзначив міністр.

Нагадаємо, з 28 серпня до 28 вересня уряд України заборонив в'їзд для іноземців, крім окремих категорій. Хоча офіційно цього не визнають, реальною причиною була спроба стримати паломників-хасидів від приїзду в Україну під час пандемії.

28 вересня загальна заборона на в'їзд де-факто втратила чинність.