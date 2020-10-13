Глава МИД не поддерживает идею нового закрытия границы для иностранцев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет выступать против введения нового запрета на въезд для иностранных граждан, если такая идея возникнет в повестке дня.

Об этом Кулеба сказал на брифинге во вторник, 13 октября, сообщает "Европейская правда".

"Лично я, если этот вопрос появится в повестке дня, буду выступать против запрета на въезд иностранцам", - сказал Кулеба.

Он добавил, что также будет выступать против идеи призвать украинцев массово возвращаться домой.

"Сейчас важно не генерировать новые миграционные потоки. Ибо каждое движение - подвергание себя опасности", - отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что сейчас невозможно реагировать на пандемию так же, как это происходило сначала. По его словам, это хорошо понимают как международные партнеры, так и Украина.

"Тогда было много неизведанного, много вопросов, общество было готово к жестким ограничениям. Сейчас мы таких настроений не отмечаем", - отметил министр.

Напомним, с 28 августа по 28 сентября правительство Украины запретило въезд для иностранцев, кроме отдельных категорий. Хотя официально этого не признают, реальной причиной была попытка сдержать паломников-хасидов от приезда в Украину во время пандемии.

28 сентября общий запрет на въезд де-факто утратил силу.